蒙古国媒体--可从阿斯塔纳获得的“黄金”经验

哈通社/巴彦乌列盖/4月6日 - 日前在阿斯塔纳举行了哈萨克斯坦-蒙古国经贸、教育、科技政府间合作委员会第七次会议。

蒙古国媒体对此次会议予以了高度关注。



该国主流媒体竞相报道称："每四年举行一次的两国政府间合作委员会会议，此次就旨在加深两国在经贸、投资、企业合作、矿业、交通、环保、农业、教育、人文等领域合作的各项提议进行了深度讨论，是一次卓有成效的会谈。"



参与了此次会议的蒙古国代表，在回到蒙古国后举行接受媒体采访，以及在其发表的文章和评论中，普遍表示"应效仿哈萨克斯坦经验"。



其中最受人关注的，是在该国多家媒体上刊登的、由该国记者Ш.Чимэг发表的文章《可从阿斯塔纳获得的"黄金"经验》。

记者在文中写道："1990年，哈萨克斯坦和蒙古在同一个起跑线上迈出了前进的脚步，但现在他们早已领先蒙古，巨人！阿斯塔纳市建设于1997年，距今仅21年的时间--‘年轻的城市'。首都从古城阿拉木图迁移到了占地600平方公顷的平原新城中。也正是从这一举动中，我们看到了纳扎尔巴耶夫的勇气。如今，全球优秀设计师的作品，令这座城市熠熠生辉。"



与此同时，作者强调了纳扎尔巴耶夫，在阿斯塔纳乃至整个哈萨克斯坦发展中的"总设计师"地位，并对总统倡导建立的国家福利基金赞叹不已。



"国家福利基金对我们而言并不陌生，近十年来这是我们一直在讨论的话题。当我们还在为是否组建这个基金而争吵时，哈萨克斯坦已经将我们远远甩在了身后。"文中写道。



令蒙古记者感兴趣的另一项哈萨克斯坦经验是--黄金加工。



"哈萨克斯坦政府会收购产出的金矿石，并自行加工和储存，基本不会对外出口。这个资源丰富的国家，通过黄金来增持自身的外汇储备。而蒙古至今仍然需要将本国黄金在外国进行加工后，再运回国内储存。这一过程花费巨大。最近的两国政府间合作委员会会议上，哈方表示愿意向蒙古提供黄金加工的相关技术。如果我们能够有效地利用这一点，将意味着有机会建立本国的黄金加工企业。"他说。



【编译：木合塔尔·木拉提】