外长：哈萨克斯坦期待韩朝对话步入正轨

哈通社/阿斯塔纳/4月17日 -- 哈萨克斯坦外交部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫17日在阿斯塔纳会见到访的韩国外交部长康京和。

阿布德拉赫曼诺夫会谈中表示，哈萨克斯坦期待即将举行的韩朝首脑会晤取得巨大的成果。

"哈萨克斯坦对韩朝两国对话步入正轨以及就举行双方首脑会晤达成的共识给予极大的支持。期待即将举行的韩朝首脑会谈取得巨大的成果并对两国关系步入正轨以及解决半岛问题起到一定的推动作用。" 阿布德拉赫曼诺夫说。





阿布德拉赫曼诺夫称，朝鲜半岛实现无核化对于哈萨克斯坦来说是重要的问题，因为哈萨克斯坦在防止核扩散方面具有历史性作用。

值得一提的是，韩国驻哈萨克斯坦特命全权大使金大植在此之前就韩国总统文在寅对哈萨克斯坦访问日期的变更作出了说明。





韩国驻哈大使金大植日前在阿斯塔纳举行的新闻发布会上表示，即将举行的一系列会谈具有历史性意义，因此原定于2018年上半年韩国总统访问哈萨克斯坦的计划将推迟。使馆在通过外交渠道向国家领导层报告这一情况时，纳扎尔巴耶夫总统给予了理解和支持，并祝愿韩朝首脑会谈取得成功，带来和平与稳定。



【翻译：冰山】