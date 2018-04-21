伊合组织成员国大使在纽约讨论首届伊合组织科技峰会成就

哈通社/阿斯塔纳/4月21日 - 据外交部消息，在哈萨克斯坦常驻联合国代表团组织下，于20日在纽约举行了伊斯兰合作组织成员国大使会议，就去年10月在阿斯塔纳举行的首届伊斯兰合作组织科学与技术峰会成果进行讨论。

哈萨克斯坦常驻联合国代表奥马洛夫在会上发言时指出，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫提议组织的科技峰会，得到了伊合组织成员国大力支持，体现了组织成员为实现共同目标而努力的意愿。 他强调，此次峰会恰逢哈萨克斯坦另一场国际盛事--2017阿斯塔纳世博会，展会展示了国际最新的能源领域科技成就。





2017年9月10~11日在阿斯塔纳和平和谐宫举行的首届伊斯兰合作组织科学与技术峰会，吸引了56个国家的首脑和专业人士参会。为期两天的峰会为伊合组织成员国家在科学、技术和创新发展领域发展的主要目的和任务指明方向。





首脑会议通过了《阿斯塔纳宣言》，申明成员国承诺减轻贫困、增加教育预算，并共同努力实现伊斯兰会议组织2025年行动计划和联合国可持续发展目标。





奥马洛夫在讲话中敦促各国培养新一代的知识精英，以负责任的态度全球推广良好的伊斯兰价值观和创新理念。



【编译：木合塔尔·木拉提】