南哈州州长会见驻哈总领事张伟为首的中国代表团

哈通社/奇姆肯特/4月27日 -- 南哈萨克斯坦州州长詹塞伊特•图伊梅巴耶夫27日会见中国驻阿拉木图总领事张伟先生为首的中国领事代表。

会谈中，双方就进一步扩大两国经贸、人文和旅游领域合作前景问题进行了讨论。

州长就地区社会经济发展情况、未来发展前景和正在落实的大型项目进行了介绍。他同时还表示，哈中两国之间建立了合作伙伴和各领域的紧密合作关系。25年来，双方还建立了可靠和有意义的对话。



"目前，两国之间的经济合作得到了有效推动，双边关系也得到了进一步加强。列如，哈萨克斯坦和中国在工业化和投资领域合作框架下，正在落实51项联合项目。" 图伊梅巴耶夫说。

州长还坚信南哈州与中国各地区之间推动经贸和投资合作发展有着巨大潜力，并希望加强农业和旅游领域的合作伙伴关系的发展。

张伟先生称，这是他对南哈州进行的第4次访问，并见证了该州的飞跃发展。



总领事表示，南哈州对投资商提供了舒适的环境，因此希望推动农产品和食品再加工、生活垃圾再加工、能源、城市和市场基础设施建设工程领域的合作。

图伊梅巴耶夫表示，中方提出的这些建议将有效促进双方社会经济发展。他还称，希望与中方联合推动有效落实两国元首提出的"光明大道"规划和"一带一路"倡议方向的工作。

【编译：小穆】