东哈州将向中国出口蜂蜜和鱼类及肉类产品

哈通社/乌斯卡曼/5月2日-哈萨克斯坦农业部兽医管理和监督委员会代表与中国检疫部门代表在乌斯卡曼举行会晤，就在"光明大道"经济政策框架内的丝绸之路复兴计划进行讨论。

会谈中，双方就东哈萨克斯坦州向中国出口蜂蜜、鱼类及肉类产品问题进行了讨论。



"根据双方进行的联合工作结果，我们坚信哈萨克斯坦的‘光明大道'规划将对落实中国国家主席提出的‘一带一路'倡议提供帮助。东哈州占据我国75%蜜蜂产量。因此，我们将从该地区开始双边的合作项目。" 兽医管理和监督委员会副主席沃勒扎斯•奥萨巴耶夫说。



目前，中方对东哈州进行了考察，了解了该地区企业的工作情况，并计划将它们列入中国出口企业名单。



"对我们来说，达到技术要求以及卫生规范非常重要。此外，我们还需更多地了解产品安全监控系统运作机制。例如，在认证蜂蜜产品方面，生产者需达到哪些产品质量标准以及通过哪些流程。" 奥萨巴耶夫说。



通过会晤，中方计划允许东哈州的10家企业向中国出口产品。 其中，6家企业为蜂蜜、3家企业为鱼类、1家企业为肉类加工公司。



此外，中国代表团还参观了该地区农场及食品加工基地，了解了蜂蜜和鱼类产品的生产加工工作。



【编译：达娜】