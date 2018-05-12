哈中两国将深化农产品出口合作

哈通社/阿斯塔纳/5月12日 - 据农业部消息，上合组织成员国关于打击跨界流行性疾病问题会议于2018年5月10~13日在中国陕西省西安市举行。

会上，哈萨克斯坦政府副总理兼农业部部长沃穆尔吾扎克•舒克耶夫同中国海关总署署长倪岳峰共同签署了关于向中国出口菜籽粕的植物检疫要求议定书。



此外，农业部表示，我国5个州（北哈州、阿拉木图州、江布尔州、克孜勒奥尔达州和南哈州）被中方确定为农产品免检区。这为哈萨克斯坦向中国出口来自以上地区、证件齐全的活畜和牲畜产品创造了可能。



农业部还表示，预期哈中双方将在近期签署关于对华出口哈萨克斯坦牛肉产品的建议要求议定书。



双方还就中方对哈国出口大麦和玉米的企业进行检验达成了协议。



访问期间，副总理兼农业部长舒克耶夫同中国党和政府高级官员举行了会晤。



双方均强调，在一带一路框架下，哈中两国经贸合作呈现良好态势。



此前，哈中两国已就哈对华出口马匹、冷冻羊肉、蜂蜜、小麦等农产品达成了多项协议。



预计今年，双方将就对华出口牛肉、小型牲畜肉、单峰骆驼的检疫标准，以及大麦、玉米、葵花籽、红花油等的检疫标准达成协议。



此外，双方还将就阿克托别、东哈州、巴甫洛达尔州农产品输华许可问题展开对话。



截至目前，阿克莫拉州、北哈州和库斯塔奈州67家农产品生产商已获得对华出口许可。



【编译：木合塔尔·木拉提】