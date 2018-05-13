上合组织成员国驻哈使团足球友谊赛在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/5月13日-上海合作组织成员国驻哈使团足球友谊赛在阿斯塔纳纳扎尔巴耶夫大学体育中心举行。

"在上合组织峰会来临之际，我们组织了一场小型足球友谊联赛。这将增进相互了解，加深彼此友谊。我认为这将成为非常有趣的活动。" 中国驻哈萨克斯坦大使张汉晖介绍说。



大使还强调了此次上海合作组织成员国元首理事会将于2018年6月在中国山东省青岛市举行。



"我们期待所有成员国领导人将出席此次会议，并希望本次峰会在上合组织成员国的支持下取得圆满成功。此次友谊赛将是我在这里组织的最后一场活动。我也想借此与大家做个告别。17日，我将结束在哈萨克斯坦的外交使命并返回自己的祖国。" 张汉晖说。







此外，俄罗斯驻哈萨克斯坦大使阿列克谢•波洛达夫金也发表讲话。



"今年的世界杯将在俄罗斯举行。我们为参赛国的选手以及球迷们创造了舒适的环境以及有利的基础设施。我在此邀请所有人前往俄罗斯观看比赛。" 波洛达夫金说。



值得一提的是，来自哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、俄罗斯以及塔吉克斯坦的代表们参加了此次友谊赛。































































【编译：达娜】