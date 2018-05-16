无视朝鲜抗议 韩美联合空中演习将照常进行

哈通社/阿斯塔纳/5月16日 -- 据韩联社报道，韩国国防部16日表示，韩美"超级雷霆"联合演习将照常进行，韩美在此问题上不存在分歧。

据悉，韩国国防部长官宋永武16日上午在首尔国防部大楼紧急会见韩美联合司令部司令文森特·布鲁克斯，双方就朝鲜以韩美举行"超级雷霆"军演为由无限期推迟韩朝高级别会谈进行了磋商。



双方一致认为，韩朝关系逐渐恢复正常对半岛和东北亚安全及朝美关系带来积极影响，韩美有必要为此密切合作。

国防部还发布通告称，"超级雷霆"旨在提高战斗机驾驶员的驾驶技术，并非实施作战计划或是攻击训练。





分析认为，这是韩方对朝中社报道的积极回应。



朝中社报道称，"超级雷霆"演习的目的是南朝鲜（指韩国）同美国一道在南朝鲜全境向朝鲜发起先发制人打击并掌握制空权。



代号为"超级雷霆"的韩美联合空中演习是韩美空军从2009年开始进行的例行军演。



今年的演习于本月11日启动，将持续至25日，韩国空军F-15K战斗机、美国空军F-22、F-16战斗机等100余架战机参演，美军首次派出8架F-22战机参演。



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