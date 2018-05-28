金正恩重申无核化承诺并强调愿同特朗普会谈

哈通社/阿斯塔纳/5月28日 - 据韩联社消息，朝中社27日报道称，韩朝首脑前日在韩朝边境板门店朝方一侧统一阁举行会谈，国务委员会委员长金正恩感谢韩国总统文在寅为促成定于6月12日的朝美首脑会谈付出的辛劳，并表明举行历史性的朝美首脑会谈的坚定决心。这是朝鲜媒体首次披露朝美首脑会谈预定日期。

朝中社称，金正恩同志在历史性的第四次韩朝首脑会谈上呼吁双方为改善朝美关系和在半岛建立持续巩固的和平机制而积极努力，金正恩同志和文在寅总统就所谈问题达成了令人满意的协议。



朝中社称，韩朝首脑阐明为实现半岛无核化而共同努力的立场，并就今后随时见面、积极促进对话、凝聚智慧和力量达成共识。由此可推测，预计文在寅上午10点发布的会谈内容中将包含双方就无核化和建立和平机制达成的协议。



据朝中社报道，韩朝决定6月1日举行高级别会谈，随后加紧召开军事、红十字会等各领域会谈，双方还就迅速履行第三次韩朝首脑会谈达成的《板门店宣言》和成功举办朝美首脑会谈深入交换意见。金正恩热烈欢迎跨过板门店军事分界线到朝方一侧开会的文在寅。



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