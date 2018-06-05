新闻工作者们的世界 -- 哈萨克媒体中心

哈通社/6月5日 -- 今天哈萨克国际通讯社将向各位读者们介绍哈萨克斯坦重要媒体机构"哈萨克媒体中心"（Kazmedia）。

"经过哈萨克媒体中心，眼球第一时刻会被Kazmedia亮丽的建筑所吸引。其建筑风格充分体现出了新闻工作者、记者们的开放性和真实性。从外面还能看到人们究竟在干什么。因为，建筑完全是由透明玻璃包围的。" 通讯和协调处负责人伊布拉耶娃介绍称。



哈萨克媒体中心 - 是保障哈萨克斯坦高质量国家新闻媒体作品制作、传播的平台，总面积达6.8万平方米。建造初衷是为了广播电视工业的进一步完善及发展。相比较，建筑面积大约为首都和平和谐宫的两倍，甚至拥有直升机起飞着陆区。此外，哈萨克媒体中心还拥有电视频道、广播电台以及制作人中心相关工作所需的所有设施。



"Kazmedia能容纳4000名员工同时工作。" 伊布拉耶娃说。

目前共有哈萨克斯坦9个主要电视频道和3个广播电台已入驻媒体中心。其中包括，哈巴尔电视台（哈巴尔频道、24KZ频道、KazakhTV频道）、哈萨克斯坦国家电视台（Qazaqstan频道、balapan频道、Qazsport频道以及哈萨克电台、Shalkar电台、阿斯塔纳电台）、欧亚第一频道、MIR电视台等。



为了保障高质量的国家电视广播服务，哈萨克媒体中心内提供了全球领先制造商生产的最新电子通讯设备。Kazmedia共有14个演播厅，其中包括4个新闻演播厅、2个电视剧工作室、2个天空工作室、1个虚拟演播、1个小型制作室以及4个大型制作室。



知名电视演播室

媒体中心建筑技术区之一是由全天24个小时播出的"哈巴尔 24"频道所拥有的自动化工作室。



媒体中心战略发展和国际合作问题负责人卡拉扎特表示，哈萨克媒体中心规模在独联体国家中处于领先地位。想像一下今天的新闻直播技术与过去有多大的变化，如今演播室不像以前那样数十人一起工作，只有主持人一人。所有拍摄设备都实现了自动化。



建筑物最吸引眼球的地点是第22层的两个天空工作室和第21层的会议大厅。能够观赏阿斯塔纳新市区所有风景的大厅支持所有电视节目的拍摄。而媒体中心最著名的地方是位于第一层的访谈节目和电视节目制作室以及电视剧工作室。



媒体事件中心

Kazmedia第一层还包括可容纳888人的"Kazmedia演出厅"。演出厅通常举行一些演出、论坛、见面会等活动。纳扎尔巴耶夫总统曾在这里出席"Altyn sapa"奖颁奖仪式、欧亚媒体论坛、阿斯塔纳媒体周等事项。



另外，Kazmedia演出厅还举行了首届《图玛尔》电视奖颁奖仪式。

值得一提的是，隶属信息和通讯部的国家新闻发布中心也位于此。



哈萨克媒体中心执行总裁表示，聚集于一处的众多电视频道也为了私人电视节目制作室创造了方便，也能让其轻松连线其他频道。此外，媒体中心还能经常遇见知名歌星以及社会贡献人士们。





【翻译：冰山】