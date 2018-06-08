特朗普称如会晤顺利可能邀请金正恩访美

哈通社/阿斯塔纳/6月8日 -- 美国总统特朗普7日在白宫会见日本首相安倍晋三，并共同会见记者。特朗普当天在谈及朝鲜问题时表示，如果美朝领导人会晤进展顺利，他可能会邀请朝鲜最高领导人金正恩访美。

据中新网消息，安倍晋三当天中午抵达白宫，并与特朗普在椭圆办公室举行会谈。特朗普在随后举行的联合记者会上表示，朝鲜问题和双边经贸问题是当天会谈的重点。他再次强调美日同盟关系的重要性以及他与安倍晋三建立的良好关系。



在谈及朝鲜问题时，特朗普表示，即将在新加坡举行的美朝领导人会晤将是一个新的开始，整个世界将拥有一个新的未来。他说，朝鲜半岛无核化将开启一个繁荣、安全与和平的新时代。



特朗普表示，朝鲜核问题由来已久，一次领导人会晤可能无法解决所有问题，但本届政府积极致力于解决朝鲜问题。特朗普称，他预计美朝双方可能在新加坡会晤期间签署一项协议，共同宣告朝鲜战争结束。他将此称之为解决朝鲜问题的第一步。

特朗普说，期待美朝关系能够实现正常化。如果美朝领导人会晤进展顺利，他可能会邀请金正恩访问美国。



特朗普同时表示，美国尚未解除任何对朝制裁措施。除非双方达成协议，否则相关制裁措施仍将继续实行。他重申，鉴于美朝正在进行友好磋商，他将不再使用"极限施压"的说法。



对于金正恩日前写给他的信函，特朗普表示，那是一封非常友好的信函。金正恩在信中向他致以问候，并表示期待与他举行会晤。



在美日经贸问题上，特朗普表示，美日正在开展务实合作改变贸易不平衡现状，着力建立公平、互惠的经贸关系。他说，日本将购买更多的美国武器、客机和农产品，并扩大对美投资。



安倍晋三在记者会上表示，日本全力支持美朝领导人举行会晤，并期待此次会晤取得成功。他表示，希望朝鲜能够妥善处理"绑架日本人问题"。日方愿就此与朝方开展直接对话。