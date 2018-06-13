朝鲜租借的两架中国专机返回北京

哈通社/阿斯塔纳/6月13日 -- 据韩联社报道，朝鲜国务委员会委员长金正恩赴新加坡出席朝美首脑会谈时利用的两架中国专机13日上午均返回北京。其中一架从新加坡直飞北京，另一架从新加坡起飞后经由平壤返回北京，引人关注。

朝鲜高官是否搭乘中国专机抵京不得而知，鉴于美国国务卿蓬佩奥将于14日访华，朝方高官有可能乘坐中国专机抵京并向中方介绍金特会结果。

根据飞机航班信息查询网站Flightradar24的消息，中国国航CA63号航班于12日晚11时40分（当地时间）从新加坡樟宜机场起飞，13日上午5时29分飞抵北京首都国际机场。该机原定目的地为平壤，在临近北京时航班目的地信息从网站上消失，稍后在首都机场着陆。

分析认为，朝方将从中方租借的两架专机中的一架交还中方，其余一架专机和金正恩专机"苍鹰一号"搭载金正恩和其随行人员飞赴平壤。

金正恩一行前往新加坡时，中方向朝方提供一架波音747-4J6客机和一架空中巴士A330-243客机，而在返程时，由于朝方随行人员增多，中方提供两架波音747-4J6客机。中国领导人出行时也将波音747-4J6客机作为专机使用。

金正恩专机"苍鹰一号"也于当天上午抵达平壤。朝鲜运输机"伊尔-76"从新加坡起飞并已抵达中国广州，即将返回平壤。