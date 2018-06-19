阿斯塔纳竞技场：足球、天然草坪、世界杯

哈通社/阿斯塔纳/6月19日 -- 大家都知道2018年俄罗斯世界杯正在火热进行当中，而离哈萨克斯坦较近的萨马拉、叶卡捷琳堡、伏尔加格勒等城市也都在举办城市行列。这使得上百万球迷离世界杯更进一步。球迷们心中也有在本土举办世界杯的梦想，然而这需要实力强大的国家队和基础设施建设工作。谈到基础设施，位于首都的阿斯塔纳竞技场也是哈萨克斯坦所拥有的宝贵经验之一。迄今为止，这一球场迎来了许多强队及知名球员们的到访，同时也见证了3万名球迷挤爆球场，当时球迷们的激情、支持以及对胜利的渴望丝毫不亚于世界杯。

阿斯塔纳竞技场建造花费两年时间，球场共用了数千吨的金属和混凝土。球场钢结构总重量达1.15万多吨，结构复杂。



据建筑师们介绍，阿斯塔纳竞技场可开合屋顶建造工作最为复杂。该结构首先需要在地面进行组装，并随后安装至屋顶。安装过程中如果轨道不相符，将留下空隙，屋顶两侧也将无法对称。所以有必要计算其中每一个细节。尽管存在很大的难度，建筑工人们依旧完成了任务。



体育场的可开合屋顶由电脑进行操作。屋顶结构四面都有相应移动装置。当开合操作过程中出现两侧不对应的情况，电脑会自动接收到信号，并通过双面激光让屋顶两侧进行吻合。

阿斯塔纳竞技场可开合屋顶每年会启动一至两次，分别是在换季时间段。屋顶开合过程需花费30-60分钟时间。



值得一提的是，阿斯塔纳竞技场凭借着这一可开合屋顶入围了著名球场行列。目前全世界拥有总面积超过10000平方米的开合屋顶的球场仅有6座，阿斯塔纳竞技场是其中之一，而在中亚地区还未建造其他类似的球场。



阿斯塔纳竞技场草坪并非天然草坪，然而体育场未铺设天然草坪也有其原因。

"在这座球场进行训练的球队有很多。其中包括哈萨克斯坦国家队、阿斯塔纳足球俱乐部、青少年国家队，其他地区的球队也会在这里训练。此外，还包括其他业余比赛。因此草坪会很快变旧。截至目前，球场在10年内共更换了4次人造草坪，而标准人造草坪的使用期限为7-8年。因此可见球赛举办的次数。阿斯塔纳竞技场偶尔会举行演唱会。举办演唱会期间会铺设金属隔板，以保护球场草坪。" 球场改造和服务部门负责人哈勒哈曼·拜赛依托夫说。



拜赛依托夫表示，球场人造草坪不亚于天然草坪，草坪下层拥有供热系统。此外，还包括草坪中撒播的石英砂和橡胶粉，它将有助保持人造草的形状。每年FIFA和UEFA专家们会对球场进行规格检查。球场的划线标准非常严格，若出现几毫米偏离，则会被处罚。



阿斯塔纳竞技场于2009年交付使用。起初曾以著名摔跤手哈吉穆罕∙穆奈特巴索夫的名字命名，随后被改名为"阿斯塔纳竞技场"。

纳扎尔巴耶夫总统亲自出席新球场揭幕式纪念比赛。阿斯塔纳火车头俱乐部（现为阿斯塔纳足球俱乐部）和哈萨克斯坦青少年国家队之间的比赛。该比赛邀请世界球星参与，其中包括世界杯史上最快进球者哈坎·苏克以及安德烈·舍甫琴科、哈桑·萨斯、卡哈·卡拉泽等球员。



2009年10月，哈萨克斯坦国家队在阿斯塔纳竞技场举行首场比赛。（世界杯预选赛哈萨克斯坦队对阵克罗地亚队）



阿斯塔纳竞技场还见证了2013年夺得哈萨克斯坦顶级联赛冠军卡拉干达矿工队的历史性时刻，卡拉干达矿工队首轮战胜白俄罗斯BATE足球俱乐部，随后战胜科尔察足球俱乐部。



虽然卡拉干达矿工队在欧冠资格赛最后一轮未能晋级，但还是闯入了欧联杯。

此后，阿斯塔纳足球俱乐部于2015年闯入欧洲冠军联赛，创造新的历史。欧冠小组赛中，阿斯塔纳队与加拉塔萨雷（土耳其）、本菲卡（葡萄牙）以及马德里竞技（西班牙）等球队一同分在C组，并在主场保持了不败战绩。



随后，阿斯塔纳足球俱乐部又在阿斯塔纳竞技场为球迷们奉献了一场精彩的比赛，坐满3万名球迷的阿斯塔纳竞技场迎来了阿斯塔纳与凯尔特人队之间的比赛。



另外，众多球星都曾访问在这座球场，其中包括厄齐尔、施魏因斯泰格、伊布拉西莫维奇等。

值得一提的是，在过去9年的历史中，这座球场共举行多场精彩的比赛，与此同时哈萨克斯坦足球水平也迎来了较大的发展。然而，为了举办世界杯，还需要更努力的工作，还需要建造比"阿斯塔纳竞技场"的球场更大的球场。



【翻译：冰山】