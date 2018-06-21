哈萨克民族乐器冬不拉是如何制作的？

哈通社/阿拉木图/6月21日 -- 哈萨克民族乐器-冬不拉的制作工序非常复杂。虽然从祖辈传承至今的制作工艺只有一种，但专家们称可以通过冬不拉的音色听出其制作者。

7月1日-"国家冬不拉日"之际，从事冬不拉制作30年之久的著名工匠卓拉吾什•图尔德库洛夫向哈通社记者介绍了制作冬不拉的奥秘。



据了解，出自图尔德库洛夫之手的冬不拉在文艺界大有名气，许多知名作曲家、歌手、铁尔穆演唱者们都使用他制作的冬不拉。



据图尔德库洛夫介绍，真正的冬不拉取决于它的原材料。













冬不拉一般采用松木、桦木、橡木、乌木、红木以及桑木制作。木材必须经过阳光晒干。



图尔德库洛夫表示，一个好的冬不拉需要用经过5年晒干的木材，不然音质会下降。当材料准备就绪时，需要将树木切割成形。





切割成型的木板在高温的影响下进行弯曲并使用在冬不拉的音箱上。













制作冬不拉主要包括两种，第一种是组装制作，而第二种是雕刻制作。组装的冬不拉是由弯曲木板进行拼装制成，第二种是用整个木块上雕刻而成的。



据著名工匠介绍，使用弯曲的木板拼装而成的冬不拉能够弹出最动听的音调。但根据当今趋势，多数民族音乐家们会选择雕刻制作的冬不拉。其主要原因是追随祖辈的传统。两种冬不拉在制作上各有差别，雕刻制成的冬不拉工序最为复杂。









冬不拉能否弹出干净的音色取决于音箱盖的正确安装。盖子的尺寸越小，木材的振动就越频繁。音箱盖音色越好，它的音调也会非常柔和。



据悉，工匠积累30年制作经验发现，使用羊肠琴弦制作的冬不拉发音最清脆，但使用期限很短，需要经常进行更换。一只羊的空肠可以制作2-3个冬不拉的琴弦。









当冬不拉制作完成后需要开始装饰工作。为了冬不拉更加美观，需要使用特殊的花纹模型。















著名工匠图尔德库洛夫每年制作3-4个冬不拉。由他制作的冬不拉成为了许多知名人士手中必不可少的利器，其中包括别克波拉特•特留汗诺夫、玛合帕勒•朱尼索娃、贾娜尔•艾詹诺娃、玛伊拉•伊利亚索娃等知名人士。

























值得一提的是，在德国、日本、中国、蒙古国等国家也能经常遇到图尔德库洛夫制作的冬不拉。目前在美国世界乐器博物馆也收藏了两个由图尔德库洛夫制作的冬不拉。



【编译：冰山】