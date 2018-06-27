哈萨克斯坦-日本商业论坛在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/6月27日 -- 哈萨克斯坦-日本商业论坛近日在阿斯塔纳举行。根据论坛结果，哈方与日本大型企业签署了供热、核能源和阿拉木图公共交通发展领域双边协议。

哈萨克斯坦投资和发展部长阿热斯坦·哈比肯诺夫在商业论坛开幕式发言时表示，日本是哈萨克斯坦在东亚最重要的战略合作伙伴之一。2005-2017年，日本对哈直接投资总额达50亿美元。他同时还称，两国于2015年签署了关于促进和相互保护投资协议。



日本经济贸易和工业省副大臣柳瀬唯夫（Yanase Tadao）表示，日本企业对哈萨克斯坦投资表现出浓厚的兴趣。

哈日经济委员会副主席、伊藤忠商事顾问Toshiyuki Kosugi说："目前，我们正在落实两国之间的发展战略新规划。去年，哈萨克斯坦政府通过了《数字哈萨克斯坦》国家规划。我希望两国在这一领域继续推动双边合作。"



根据商业论坛结果，哈萨克投资国有公司（«Kazakh Invest）和丸红株式会社（Marubeni Corporation）签署关于推动阿拉木图公共交通发展相互谅解备忘录；哈萨克住房和公共服务中心与三井物产（Mitsui & Co LTD）和日本系统规划有限公司（Japan System Planning LTD）签署关于落实供热和供水系统试点项目相互谅解和合作备忘录；哈萨克斯坦核电站（Kazakhstan Nuclear Power Plants）与日本原子能发电公司和丸红实用服务有限公司（Marubeni Utility Services Ltd）签署了关于核能领域合作备忘录。



据悉，2017年，哈萨克斯坦向日本出口的贸易总额达8.86亿美元。截止2018年5月1日，77位日本法人在哈注册分公司和代表处。

【编译：小穆】