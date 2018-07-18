《日美核能协定》延长引发核扩散担忧

哈通社/阿斯塔纳/7月18日 -- 7月16日,《日美核能协定》30年期满后自动延长,日本作为《不扩散核武器条约》特例,再次以无核国家身份获得进行铀浓缩和对核废料再处理的特权。对协议如愿获得延长,日本政府和核电行业松了一口气,但通过核废料的再处理,日本在国内外持有的47吨钚(约可制造6000枚核弹)却成为国际社会必须关注的一个可能引发核扩散风险的问题。

据新华网消息，对核电站使用后的核废料进行再处理,再把提取的钚用做核燃料是日本核燃料循环利用政策的核心,同时也被作为摆脱能源严重依赖进口的措施之一,成为日本政府和电力行业常年来坚持推进的基本政策。因钚可被转用于核武器,在《不扩散核武器条约》中禁止无核国家制造钚或从核废料中提取钚。1988年日美两国签署的《日美核能协定》把日本作为特例,允许日本在承诺不把核原料用于核武器开发并接受国际原子能机构监督的前提条件下,从事铀浓缩和核废料处理。

此前,日本对核燃料的循环利用主要有两种方式:一是向从核废料中提取的钚燃料中混入铀燃料,制成钚铀氧化物混合燃料(MOX燃料),然后用于钚热中子反应堆的发电；二是把提取的钚燃料直接用于快中子增殖反应堆进行发电。

因为使用途径少,日本持有的47吨钚消耗很慢。日本政府坚持"不持有无使用目的的钚"原则,但在缺乏使用用途的情况下,如果日本政府不能给出具有说服力的方案,将无法打消国际社会的担忧。

据日本媒体报道称,日本持有的大量钚是美国核能政策人士一直担心的问题,同时,有大量主张推动无核化的美国会议员担心日本持有的钚会被用于核武器开发或引发核扩散风险,要求日本减少钚的持有量。对此,日本曾一度担忧特朗普政府在修改《日美核能协定》时向日本提出严格要求。

尽管《日美核能协定》自动延长让日本政府松了一口气,但日本政府需要就47吨钚的用途给出一个明确的说法,消除国际社会的担忧。此外,因为自动延期后的协议只需要日美任意一方提前6个月发出通知就能终止,这也成为日本政府在推行核政策上的一个隐忧。



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