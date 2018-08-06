库斯塔奈将建造面粉加工厂

哈通社/库斯塔奈/8月6日-库斯塔奈将建造一座新面粉加工厂。

库斯塔奈州副州长梅尔詹•穆尔扎利耶夫召开会议，就该地区投资项目的实施情况进行讨论。



会议提到了在该地区建造一座新面粉厂的相关计划。项目将由阿拉木图"Bio Grain"公司接手。



具有高生产能力的该面粉厂将负责面粉、面条、淀粉、饲料、油籽等产品的生产加工工作。



"面粉厂初步投资金额为900亿坚戈。投入运营后将为该地区创造500个新工作岗位。其中20人为中国工程技术人员，480人为当地居民。为此，我们计划向中国派遣100个工作人员进行培训。此外，当地农场将为该工厂提供所需的原材料。例如，该工程计划每年从当地农民手中购买60万吨3级小麦、75万吨4级小麦以及12万吨油籽。"阿拉木图"Bio Grain"公司总裁蒂娜•吾帖巴耶娃介绍说。



据了解，面粉厂将在开工建设后2年半内竣工，1200人将参与建设工程。目前正在进行选址工作。



此外，会议还提到了该地区阿尔卡雷克市肉类加工厂的建设情况。



据悉，该肉类加工厂投入运营后，每年将加工1000吨肉类，生产香肠和肉类罐头等产品。目前该工厂正在进行屠宰车间、肉制品车间、材料仓库的建设和安装工作。屠宰车间还配有电网、水和供暖装备。该工厂的肉类加工设备为波兰进口产品，价值为2.5亿坚戈。在"加速工业创新发展"国家规划框架内建造的该工厂预计将于今年10月投入运营。



该工厂的建立将为当地居民提供大量新工作岗位，提高他们的社会福利。



值得一提的是，今年，库斯塔奈州共实施总价为370亿坚戈的18个投资项目，并计划在年底前再启动10项新的投资项目。



【编译：达娜】