"外媒眼中的哈萨克斯坦" 新闻作品评选大赛优胜者名单公布

哈通社/阿斯塔纳/8月6日 -- 哈萨克斯坦外交部近日公布"外媒眼中的哈萨克斯坦"新闻作品评选大赛优胜者名单。

消息称,此次大赛共吸引20多个国家的85个作品参加,最终评选出五大洲最佳新闻作品。



"关于阿斯塔纳20周年庆典,外国媒体们共发表300多篇文章。其中大部分为外国记者们的专题文章。此外,也有不少来自俄罗斯、格鲁吉亚、阿塞拜疆等国家的记者们的优秀作品。国外媒体发表的每篇文章都非常优秀,同时这也是我们所取得的伟大成就。该评选大赛往后还将得到延续。" 外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫说。





据悉,2017-2018年期间,为表彰其为报道哈萨克斯与乌兹别克斯坦之间的关系作出的巨大贡献,乌兹别克斯坦国家通讯社(UZA)记者吾勒克别克•硕纳扎尔沃夫的文章荣获最佳。他的新闻作品主要涉及哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦建交25周年。





另外,获奖作品中还包括来自欧洲区的基利•皮卡普,其题为《One Steppe Beyond》的作品在《Country and Townhouse"》杂志上得到发表。

据悉,美洲区优胜作品为亚历山大•利珀夫侧夫和斯特芬•拉比莫夫在《福布斯》杂志上发表的作品 --《哈萨克斯坦五大奇迹:为何艺术旅游在中亚得到广泛发展》。



中东和非洲地区中,来自约旦安曼的阿布德勒哈菲兹•阿兹-扎本的新闻作品在阿斯塔纳20周年系列中获得最佳。



澳大利亚和大洋洲国家中,印度记者英德维尔•辛格在"Business Central Asia"杂志中发表的 《Astana: the capital has it's own charms and pleasures》文章获得最佳称号。文章谈及首都靓丽建筑物和部分建筑历史以及城市发展史的相关数据。



据悉,评选大赛优胜者们将造访阿斯塔纳市、阿拉木图市以及布拉拜度假区,并获得进一步了解哈萨克斯坦文化历史设施以及采访哈萨克斯坦政府、文化、体育、旅游等领域代表人物。















【编译:冰山】