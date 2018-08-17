纳扎尔巴耶夫总统视察北哈州农业企业

哈通社/彼得罗巴甫尔/8月17日 - 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统17日视察北哈州，并参观了位于北哈州塔因查县的"塔因查食用油"有限公司。

总统参观了该公司的食用油生产车间，并听取了公司负责人对相关技术和设备的介绍。



总统对工厂的运营情况做出了高度评价。"这里生产的产品将走上外国消费者的餐桌，并提升哈萨克斯坦的出口量。工厂创造了新的工作岗位，为当地人民增加了收入。这些都非常值得肯定。"总统说。



总统随后听取了北哈州州长库马尔•阿克萨卡洛夫关于该州上半年经济社会发展情况的汇报。



总统指出，北哈州是哈萨克斯坦土地最为肥沃，农业发展情况最好，相关领域人才和技术储备最为充裕的地区。他强调，首都阿斯塔纳四分之一的粮食来自北哈州。



"农业领域依然有大量潜力值得开发，此外，畜牧业的发展也值得关注。"总统说。



州长还向总统介绍了当地正在为举行第十五届哈萨克斯坦-俄罗斯区域论坛而开展的筹备活动。



此外，总统还就农业领域的科技成就和数字化，边境区域合作发展，工业和旅游业发展，通过招商引资促进农业发展等问题，向当地政府下达了一系列工作任务。



"五大社会举措因对这些问题的解决起到作用。地方政府需确保这些政策的妥善落实。"总统说。



【编译：木合塔尔·木拉提】