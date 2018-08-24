飓风“莱恩”袭击夏威夷 引发暴雨山洪

哈通社/阿斯塔纳/8月24日 -- 据联合早报网消息，罕见飓风"莱恩"当地时间23日逼近美国夏威夷，并已席卷夏威夷大岛。

消息称，美国总统特朗普于22日宣布夏威夷州进入紧急状态，并要求联邦政府提供必要援助。总统授权国土安全部，联邦紧急事务管理局协调所有救灾工作，旨在减轻紧急情况对当地居民造成的困难和痛苦，并为相关人员提供适当的援助。

夏威夷州居民严阵以待，他们清空了超市的货架，汽油等也被抢购一空。美军太平洋舰队的舰艇也已驶离所驻的珍珠港。



当地时间23日，飓风莱恩席卷了夏威夷大岛，在近24小时内带来了近20英寸的降雨。美国国家气象局警告，莱恩将"非常接近"夏威夷。

据悉，这场每小时风速超过100英里的四级风暴，是自1992年飓风伊尼基以来登陆该州的最强风暴。

美国国家气象局称，已在毛伊（Maui）县，大岛和瓦胡岛（Oahu）发出飓风警报。而在夏威夷军港停驻的海军军舰和潜艇已被指示离开港口以避免受到损坏。海军飞机也停放在机库或飞往其他机场以避开风暴。所有目前没在进行维护的船舶都将在稍远处待命，以便在暴风雨后迅速作出响应。

与此同时，夏威夷居民储备了大量物资，并试图在自1992年以来的首次飓风到来之前保护自己的家园。

受影响的地区将关闭公立学校，政府工作人员也被告知要留在家中。政府还准备在瓦胡岛，毛伊岛，莫洛凯岛和拉奈岛上开放避难所。