欧洲多国遭西尼罗河病毒侵袭

哈通社/阿斯塔纳/8月28日 -- 据人民网报道，日前，曾在美国造成大面积感染乃至人员死亡的西尼罗河病毒肆虐希腊、塞尔维亚、意大利、罗马尼亚等欧洲多国，目前已有超过400人感染，30多人死亡。卫生专家预计，西尼罗河病毒未来在欧洲的传播将呈进一步扩大趋势，欧洲将面临致命性热带病频发的风险。

"国家的公共健康正处于危险之中，我们要尽快制定国家行动计划。" 希腊市政和社区联盟主席乔格斯·帕图里斯呼吁。根据希腊疾病预防和控制中心发布的最新数据，西尼罗河病毒已经扩散到希腊的42个地区。截至目前，希腊今年感染西尼罗河病毒病例已有107例，死亡人数达11人，这也是希腊自2012年以来西尼罗河病毒感染最严重的一次。希腊卫生部已宣布进入最高戒备状态。预计在未来数周内，感染病毒的人数会快速上升，病毒会向其他地区传播。中国驻希腊大使馆8月26日发布公告，提醒旅希侨胞和来希腊旅游的中国公民采取必要防范措施，避免因蚊子叮咬而感染西尼罗河病毒。

欧洲疾病预防和控制中心称，塞尔维亚、意大利、匈牙利等其他欧洲国家感染西尼罗河病毒的情况同样严峻，已经造成多人死亡。其中，塞尔维亚有126例西尼罗河病毒感染者，其中11人死亡；意大利有105例感染病例，9人死亡；罗马尼亚已有56例西尼罗河病毒感染病例，6人死亡；匈牙利感染人数已上升至39人。据统计，上述国家的西尼罗河病毒感染病例仍在不断增加中。8月21日，世界卫生组织对西尼罗河病毒目前在欧洲蔓延的疫情发布预警。目前，希腊、意大利等国政府正在加大灭蚊等防疫力度。

西尼罗河病毒于1937年从乌干达西尼罗河地区一位妇女体中首次分离出来并因此得名。该病毒通常通过蚊虫叮咬传播，疫情多发于夏季，目前尚无人类可用疫苗或特效药。感染这一病毒后会出现头痛、高烧、昏睡、抽搐、肌无力等症状，严重时可引起脑膜炎等并发症以致死亡。

欧洲专家分析认为，今年夏天欧洲多国持续高温天气，部分地区降雨充沛造成蚊虫滋生，灭蚊等防疫手段实施难度较大。携带病毒的蚊虫又将病毒传染给人类，导致疫情大面积暴发。"欧洲此前从未在疫情初期就有如此多感染病例，今年夏天的罕见高温天气让疫情蔓延得很快。"欧洲疾病预防和控制中心教授简·塞门泽说。由于尚无疫苗和特效药，现在欧洲国家能做的只是预防西尼罗河病毒感染，提高民众防范意识，做好防蚊灭蚊等防疫工作。

世卫组织气候变化问题负责人迪亚米德·伦德拉姆称，全球气候变化正加速热带传染病在人群中的传播，由此带来的健康隐患日益严重，欧洲未来还将面临登革热、寨卡病毒等更多热带传染病的威胁。