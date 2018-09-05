韩美领导人通话商定就无核化紧密合作

哈通社/阿斯塔纳/9月5日 -- 据韩联社报道，韩国总统文在寅4日下午同美国总统特朗普通电话，双方商定将在无核化谈判进程中保持紧密沟通与合作，研究在联合国大会期间会面讨论有关韩半岛问题的战略与合作事宜的方案。

韩国总统府青瓦台发言人金宜谦当天发布书面资料，介绍韩美领导人通话相关情况。据资料，双方进行了约50分钟的通话。两位领导人在通话中就韩方明天派遣特使团访朝、朝美无核化磋商、9月的韩朝首脑会谈、韩朝关系发展等半岛局势深入交换了意见。至于韩美领导人是否会在联大期间会晤的问题，金宜谦表示，该事宜正在推进中。

文在寅在通话中向特朗普详细介绍有关对朝派遣特使团的决策，并指出此举旨在筹备韩朝首脑会谈，同时与朝方讨论通过无核化实现半岛永久和平的方案。文在寅强调，当前正是在使和平扎根于半岛的过程中极其重要的时机，有关各方应将和平扎根半岛与全面无核化同步推进。他说，韩朝关系改善、半岛紧张局势缓和将对实现半岛无核化、构筑和平机制作出贡献。

特朗普对此回应，真心希望特使团取得好的成果，同时希望韩方将向美方介绍特使团的访朝结果。他再次预祝此次特使团访朝大获成功，进而为9月份的韩朝首脑会谈、朝美首脑会谈的协议事项得到落实以及朝美今后的对话进程带来促进作用。



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