韩朝联办成立在即 保持全年全日沟通

哈通社/阿斯塔纳/9月12日 —— 据韩联社报道，14日在开城工业园区成立的韩朝联络办公室（联办）是历史上第一个通盘协商韩朝关系的常设机制。双方各有15到20人常驻联办，以保持一年365日一天24小时的联络，有望为韩朝关系的稳定发展奠定重要基础。

韩国统一部次官千海成和朝鲜祖国和平统一委员会副委员长将兼任韩方和朝方的联办主任，两位副部级官员起初不会常驻办公室，但每周召开一次主任会议。这一级别的首席联络官足以作为有分量的谈判代表开展交涉，并亲自转达最高领导人的口信。统一部12日表示，联办不仅有助于改善韩朝关系，也将促进朝美关系发展，终将有益于建立半岛和平机制。

韩朝联办将负责官方联络、工作磋商、支持各领域交流合作，对接并升级铁路公路、森林合作、经济合作都在此列，联办还将用作各种双边会谈、活动、调研、往来的场所。为此，统一部、文化体育观光部、山林厅等有关部门将派遣20名官员常驻办公室，另有10名设施维护人员，朝方也将有15到20人常驻。韩方联络室隶属于统一部，分为运营、交流、联络合作3部，统一部长官的政策助理将出任常驻联办的副主任。