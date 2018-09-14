韩朝联络办公室正式揭牌成立

哈通社/阿斯塔纳/9月14日 -- 据韩联社报道，位于朝鲜开城工业园区内的韩朝联络办公室（联办）14日上午正式揭牌成立。

韩国统一部长官赵明均、朝鲜祖国和平统一委员会委员长李善权等韩朝有关人士当天出席揭牌仪式。这是韩朝《板门店宣言》签署140天以来双方积极合作取得的硕果。

赵明均在致辞中表示，韩朝自此可以365天24小时讨论韩朝关系等相关事宜，联办为韩朝沟通带来新转机，它承载着《板门店宣言》和全民族的共同期盼，为韩朝关系开启全新的历史篇章，是韩朝共建和平的象征。立足和平新时代，韩朝联办将成为韩朝直接沟通的窗口，是民族共同繁荣的摇篮。



李善权在致辞中表示，联办是在全民族辛勤灌溉下结成的硕果，我们有必要加快落实关乎民族前途的《板门店宣言》，能在朝韩首脑在平壤举行历史性会谈之前启动联办具有深远意义。

致辞后，赵明均和李善权等人为联办揭牌，随后前往三楼会场讨论联办运营问题并签署交换了《关于联办结构及运营的协议书》。双方还计划每周召开一次主任例会。

韩朝联办是一栋四层楼建筑，二楼和四楼分别供韩方和朝方使用。双方将在此就韩朝铁路及公路对接、现代化和山林合作等落实《板门店宣言》的具体方案进行讨论，今后还将配合无核化进程讨论韩朝经济合作等问题。

当天出席活动的韩方人士包括韩国统一部次官（副部长）兼联办韩方主任千海成，共同民主党议员朴炳锡、陈永、李仁荣，正未来党议员朴柱宣，民主和平党议员千正培，正义党议员秋惠仙，青瓦台国安室第二次长南官杓，总统统一外交安保特别助理兼延世大学名誉教授文正仁，前统一部长官、首尔大学名誉教授韩完相，韩民族统一文化财团理事长丁世铉，世宗研究所首席研究委员李钟奭和开城工业园区韩企人士等50多人。

朝方包括朝鲜对韩机构祖国和平统一委员会（简称祖平统）副委员长兼联办朝方主任田钟秀、祖平统副委员长朴勇一、国土环境保护省副相朴浩英、体育省副相元吉友、民族经济合作委员会副委员长朴明哲等。

韩朝首脑4月27日就设立联办达成协议，韩朝6月在高级别会谈上决定将联办设在开城工业园区内并计划8月为其揭牌，但因美国国务卿蓬佩奥访朝等因素影响延迟至今。政府方面表示，将视今后韩朝关系进展，继续将联办扩大发展为在平壤和首尔互设的常驻代表处。