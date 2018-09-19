哈萨克斯坦为日本五井和平基金会赠送“金人”复制品

哈通社/阿斯塔纳/9月19日-19日，哈萨克斯坦首任总统基金会与日本五井和平基金会（Goi Peace Foundation）签署合作备忘录。

消息称，文件由首任总统基金会主席、参议院（议会上院）议员达丽哈•纳扎尔巴耶娃和五井和平基金会主席Hiroo Saionji签署。



"纳扎尔巴耶夫总统曾表示愿意为促进人类和人类价值观与五井和平基金会开展联合项目。而我相信今天的仪式将成为实现目标的第一步。我任认为哈萨克斯坦人民将对五井和平基金会产生极大兴趣，因为该基金会有一个非常有趣和悠久的历史，在联合国内也拥有很高的非政府组织地位。" 达丽哈•纳扎尔巴耶娃说。



她还强调，首任总统基金会已全面准备好与五井和平基金会一同，实施关于为青年给予支持的各项科学文化项目、举办专家圆桌会议等一系列合作活动。



"和平是一切稳定的基础，而我们的基金会致力于这项准则。纳扎尔巴耶夫总统曾说过，信任是防御核武器和任何其他侵略的最佳手段。因此我相信，我们的合作将共同致力于加强国际社会对我们国家的信任以及我们双方对彼此的信任，而信任是通过沟通来传递的。" 达丽哈•纳扎尔巴耶娃说。





此外，Hiroo Saionji也强调了在实施联合项目时互相交流经验的重要性，并表示愿意为联合项目的顺利实施给予支持。



签署仪式结束后，哈萨克斯坦首任总统基金会执行董事哈纳特•朱玛巴耶夫向日本五井和平基金会赠送了被称为伟大草原文化遗产的"金人"复制品。







【编译：达娜】