阿布德拉赫曼诺夫外长会见外国客人

哈通社/阿斯塔纳/10月11日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部长海拉特·阿布德拉赫曼诺夫11日分别会见了为出席联合国跨界水道和国际湖泊保护与利用公约缔约国会议第八次会议访问阿斯塔纳的匈牙利外交与对外经济部部长西雅尔多•彼得和联合国欧洲经济委员会执行秘书奥尔加·阿尔加耶罗娃。

消息称，哈萨克斯坦于10日从匈牙利接任联合国跨界水道和国际湖泊保护与利用公约缔约国会议2019-2021年间轮值主席国职务。

阿布德拉赫曼诺夫指出，阿斯塔纳召开的该会议是首次在亚洲大陆举办。他同时还表示，跨界水资源领域的合作对哈萨克斯坦来说非常重要。

会谈中，哈匈外交部长就两国经贸、教育、文化和旅游领域合作关系问题进行了深入讨论。



与联合国欧洲经济委员会执行秘书会面时，双方就保障食品安全和落实联合国可持续发展目标问题进行了讨论。

阿布德拉赫曼诺夫指出，哈萨克斯坦根据国际法，为落实该公约正在开展积极工作当中。哈萨克斯坦非常重视加强与联合国欧洲经济委员会之间的合作关系，并高度评价委员会在加强能源、交通运输、经贸、保护环境、标准化和绿色能源领域合作关系中发挥的重要作用。

根据会谈结果，双方就进一步加深中亚地区全面合作关系达成了共识。

【编译：小穆】