韩联社：韩朝高级别会谈将于下周一举行

哈通社/阿斯塔纳/10月12日 -- 据韩联社报道，韩朝将于15日在板门店韩方一侧的"和平之家"举行高级别会谈，讨论如何落实《平壤共同宣言》。

韩国统一部12日表示，韩方8日向朝方发送通知书提议12日举行高级别会谈后，朝方于12日上午回复提议15日举行，韩方下午回复接受该提议。

韩国统一部表示，高级别会谈将全面讨论如何落实韩朝领导人9月发表的《平壤宣言》，并敲定各领域的会谈日程。韩国政府将继续力争加紧履行《板门店宣言》和《平壤宣言》，让韩朝关系更上一层楼。高级别会谈韩方首席代表是统一部长官赵明均，负责各议题的次官（副部级）等人将参加会谈。

高级别会谈将就韩朝军事联委会相关事宜、讨论离散亲人团聚的红十字会会谈日程、韩朝跨境铁路公路朝方区段联合实地考察工作、平壤艺术团赴韩演出、合组联队参加2020年奥运会及合办2032年奥运会事宜、山林及卫生防疫合作等进行磋商。

赵明均月初为合办《10·4共同宣言》纪念活动而率团访朝时，与高级别会谈朝方首席代表、祖国和平统一委员会委员长李善权举行了高级别会谈代表团会议，但未能就上述领域的会谈日程达成一致。