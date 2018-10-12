文在寅：朝鲜半岛发表终战宣言只是时间问题

哈通社/阿斯塔纳/10月12日--据中新网报道，韩国总统文在寅12日表示，朝鲜半岛发表终战宣言只是时间问题。

文在寅将于13日起出访欧洲多国。12日，文在寅接受英国媒体采访时作出如上表述。韩国总统府青瓦台当天向媒体公开了文在寅的采访发言。



韩朝首脑今年已举行三次会晤。上个月，文在寅访问朝鲜，并在平壤发表了一场公开演讲。他称，朝方并未对此次演讲进行任何限制，"我相信这显示了朝鲜正在发生变化。"



文在寅说，自己对战争的痛苦深有感受，希望不要再有战争。



此前，韩国官方多次表态称，今年宣布结束朝鲜半岛战争状态是韩国政府的目标。对此，文在寅再次强调："相信发表终战宣言只是时间问题，一定会付诸现实。"他说，已就此问题和美方进行了广泛协商，韩美之间就尽早发表终战宣言等达成一定共识。



针对半岛无核化进程，文在寅说，朝鲜已作出无核化的承诺，朝鲜国务委员会委员长金正恩也表示，半岛完全无核化将从停止核试验或洲际弹道导弹发射试验开始，直到废除核武器、核材料等。但他同时表示，韩朝并未就朝方如何完全弃核的方式进行具体讨论，该问题将由朝美之间进行协商。他介绍称，朝鲜呼吁美方对朝方已采取的措施予以相应回应。



谈及未来韩朝合作空间，文在寅称，韩朝间全面的经济合作只有在联合国解除对朝制裁后，或韩朝合作以某种特殊方式被接受等情况下才能开展。他同时表示，如果朝方在推动无核化过程中达到一定程度，应该可以考虑逐步放松对朝鲜的制裁。