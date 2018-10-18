纳扎尔巴耶夫总统与欧洲企业界代表举行会谈

哈通社/布鲁塞尔/10月18日 -- 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫18日在比利时首都布鲁塞尔与欧洲大型企业界代表举行了会谈。

纳扎尔巴耶夫总统在讲话中指出，欧洲国家是哈萨克斯坦在经贸和投资领域的重要合作伙伴。

"独立以来，欧洲国家对哈直接投资总额达1800亿美元。此外，我们与欧洲复兴开发银行建立了紧密的合作。这些年来，欧开行对总价值达70亿欧元的项目提供了资金。"总统说。



纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦和欧洲国家之间的双边贸易额不断增长。目前，已有3千多家欧资企业在哈境内运营。

此外，总统还就哈萨克斯坦优越的地理位置优势和过境运输潜力进行了介绍。

"目前，中国及其他亚洲国家的货物经过哈萨克斯坦、俄罗斯、里海和黑海，以及伊朗核土耳其等国家到达欧洲国家。5条铁路和6条国际道路运输线连接着亚欧大陆，从中国到欧洲运输货物的时间减少了4倍。"纳扎尔巴耶夫说。



总统讲话中就哈萨克斯坦经商环境、教育、农业、旅游，以及数字哈萨克斯坦规划和绿色能源领域进行了介绍。此外，总统还邀请欧洲企业参与哈萨克斯坦私有化进程和阿斯塔纳国际金融中心工作。

据悉，纳扎尔巴耶夫总统于10月16日抵达赫尔辛基，对芬兰进行了为期2天的正式访问。访问期间，总统与芬兰总统尼尼斯托和芬兰企业界代表举行了会晤。

10月18日，总统抵达布鲁塞尔开始对比利时进行正式访问，并同比利时国王菲利普举行会晤。此外，总统还将出席布鲁塞尔举行的 "亚洲-欧洲"论坛第12次峰会。



【编译：小穆】