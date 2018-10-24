政府召开会议讨论农工综合体补贴及优惠贷款问题

哈通社/阿斯塔纳/10月24日 -- 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫24日在政府大楼主持召开经济政策委员会例行会议。

消息称，会议就农工综合体发放补贴及优惠贷款问题进行了讨论。



据了解，纳扎尔巴耶夫总统的《提升哈萨克斯坦公民福祉：提高收入和生活质量》最新国情咨文中提到，未来三年里，政府每年将额外分配1000亿坚戈，以落实该目标。



会议期间，政府副总理兼农业部部长沃穆尔吾扎克•舒克耶夫发表讲话。部长指出，首先，建议将这些资金用于引进现代技术、促进农业机械现代化以及养牛业品种转化等领域。



据悉，国家经济部部长提穆尔•苏莱曼诺夫、财政部部长阿里汗•斯玛伊洛夫、投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克出席会议。



政府年度补贴金额（2015年-1808亿坚戈、2016年-2207亿坚戈、2017年-2605亿坚戈、2018年-2276亿坚戈）平均为农业总产值的4-5%。这低于世贸组织允许范围的8.5%。为了增加农工综合体资金供应可及性，正在进行改善及现代化现有金融金工具等工作。



据悉，为了实现目标，政府制定了多个立法修正案，并由马吉利斯（议会下院）正在进行审议。



另外，根据纳扎尔巴耶夫总统就改善政府支持的工作任务，低效补贴数量将得到减少并有望在未来完全取消。其余都将得到简化，并在今年年底实现完全自动化。此外，文件受理时间将缩短，并降低腐败风险。



【编译：冰山】