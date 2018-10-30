哈萨克斯坦与欧盟领导人讨论组建哈-欧商业论坛

哈通社/阿斯塔纳/10月30日 - EURACTIV刊文称，哈萨克斯坦总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫与欧盟委员会主席让-克洛德•容克就建立欧盟-哈萨克斯坦商业论坛相关议题进行了讨论。

文章指出，在前段时间与比利时布鲁塞尔举行的亚欧会议第12次峰会期间，欧盟委员会主席容克与哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫举行了会谈。



会谈中，双方就进一步加深欧盟与哈萨克斯坦双边关系，特别是组建欧盟-哈萨克斯坦商业论坛进行了深入交流。



值得一提的是，与哈萨克斯坦总统的会面，是欧盟委员会主席在峰会期间一系列会谈中的首个会晤。



纳扎尔巴耶夫总统在峰会发言时指出，目前国际社会缺乏有效地对话和相互理解。



"如今的各国，就如同上世纪60年代古巴导弹危机时期，正见证着经济、政治乃至军事领域的对峙。北约边境的东扩也是造车这一现状的原因之一。"纳扎尔巴耶夫总统在发言时这样说。



实际上，北约向俄罗斯边境的扩张，确实引起了诸多担忧，美国在北约的大使日前发表的公报更让人联想到1961年的古巴导弹危机。



纳扎尔巴耶夫表示，阿斯塔纳随时愿意为政治对话提供平台。



"我呼吁美国、俄罗斯、中国、欧洲的领导人共聚一堂，开展对话解决问题。或许，在这一话题上需要举行联合国特别会议。"纳扎尔巴耶夫说。



容克在会谈中回忆了自己2008年访问哈萨克斯坦期间，纳扎尔巴耶夫总统关于国际问题的言论给他留下的深刻印象，并表示希望能够定期的会面。



会谈中，双方还就通过联合国安理会发展区域合作以及加深哈萨克斯坦和欧盟双边关系等进行了讨论。



此外，EURACTIV还报道了纳扎尔巴耶夫总统在峰会期间还会见了法国总统马克龙。这是法国总统2015年上任以来，哈法两国领导人的首次会晤。



【编译：木合塔尔·木拉提】