迪玛希的母亲请粉丝们放心：你们的迪玛希很好 精力充沛

哈通社/阿克托别/11月22日 - 参加了迪玛希伦敦演唱会的歌手家人以及与歌手一同登台表演的阿克托别少女娜尔格兹•詹吾扎阔娃一行,22日乘机返回阿克托别。

一行人在机场,受到了阿克托别人民的热情欢迎。



值得一提的是,今年夏天在阿克托别州儿童音乐大赛上获得冠军的13岁少女娜尔格兹•詹吾扎阔娃,赢得了在11月19日伦敦的Indigo at the O2剧院内,与迪玛希一起为观众演唱了歌曲《阿斯塔纳-祖国之心》(Астана - елімнің жүрегі)的机会。



22日在机场接受哈通社记者采访时,小女孩依然难掩自己的兴奋之情。



"演出非常成功!在迪玛希哥哥的演唱会上,在Indigo at the O2剧院的舞台上,面对那么多的观众,和迪玛希哥哥一起唱歌,是我终身难忘的经历。这,是我无上的荣誉。在伦敦我们还游览了城市的景点,坐船观光泰晤士河,参观了伊丽莎白二世的故居。虽然伦敦是一个多雾多雨的城市,但我感到非常的温暖。" 娜尔格兹说。





在机场,迪玛希的母亲斯维塔•阿伊特巴耶娃也接受了哈通社记者的采访。



斯维塔表示,和娜尔格兹的同台合唱,是《幸福的孩子》儿童音乐大赛期间迪玛希的承诺。



"迪玛希过去总是独自完成2-2.5小时的演唱会演出。而这次他与娜尔格兹小妹妹的合唱,受到了观众的热烈欢迎。来自迪玛希家乡的小歌手,也同样受到了迪玛希粉丝们的喜爱。很多粉丝还邀请娜尔格兹去他们的国家表演。"斯维塔•阿伊特巴耶娃说。



歌手迪玛希在英国接受了BBC频道的采访,随后还将前往莫斯科和北京,由于行程安排的非常紧密,歌手此次没有与家人一同回家。



斯维塔•阿伊特巴耶娃还说:"迪玛希留在了伦敦。他很想能够在近期回到家乡阿克托别休息一段时间,但是他的行程繁多和紧密,伦敦之后,他还要去莫斯科和北京。我们也很希望在这些工作的间隙,他能有机会回家休息一下。迪玛希这孩子工作起来非常投入,仿佛工作对他而言就是休息一样,从小就是一个‘劳模'。在艺术学校、高中,以及后来的大学期间,他都始终是这样的一个状态,或许,投入的工作,筹备新的曲目,与同仁一起编曲、讨论、工作,能够让他从中汲取能量。我觉得,人在年轻时有一个努力奋斗的事业也不是一件坏事。我想对迪玛希的粉丝们说:别担心,他很好,始终精力充沛。"



【编译:木合塔尔·木拉提】