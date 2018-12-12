韩高官：金正恩年内恐难回访

哈通社/阿斯塔纳/12月12日 -- 韩国青瓦台高官12日在接受韩联社电话采访时表示，总统府内部认定朝鲜国务委员会委员长金正恩年内恐难访问首尔。这是青瓦台官员首次明确表示金正恩年内难以回访。

此前，青瓦台一直争取金正恩能在年内访问首尔，但朝鲜至今没有做出肯定答复。因此，有观点提出金正恩访韩有可能推迟至明年。据悉，在首尔举行文金会在警卫等方面的工作难度更大，加上朝美谈判进展不太顺利，因此朝方未就回访日程做出明确答复。

然而青瓦台部分人士认为，仍不排除金正恩年内回访的可能性。但是，即使朝鲜做出回复，韩方为接待金正恩也至少需要10天左右的准备时间，而且12月17日是朝鲜已故领导人金正日的祭日，鉴于此，金正恩年内访问首尔的可能性甚微。

在此情况下，舆论的注意力转向金正恩能否在第二次朝美首脑会谈之前访问首尔。部分观点指出，金正恩在第二次金特会前访问首尔未必能有实际利益。这是因为金正恩若在第二次金特会上取得对朝制裁松绑等一定成果后再访问首尔，韩朝届时就有更多的话题空间。对此，青瓦台高官表示，青瓦台也不排除金正恩明年初回访的可能性，但具体时间仍是未知数。

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