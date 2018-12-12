韩媒：朝鲜前领导人金日成夫人金圣爱去世

哈通社/阿斯塔纳/12月12日 -- 据韩联社报道，熟悉朝鲜内情的消息人士12日透露，朝鲜前主席金日成第二任夫人金圣爱去世。她何时、为何死亡尚未得到证实。

统一部发言人白泰铉当天在例行记者会上对媒体报道金圣爱去世一事表示，统一部方面捕捉到相关动向，在了解具体情况后将发布消息。

她是金日成的第二任妻子，于1924年12月29日在平安南道江西郡出生。金圣爱与金日成结婚后担任过朝鲜民主女性同盟委员长、最高人民会议代议员、劳动党中央委员会委员等职。

金圣爱育有二男一女。自1970年代初期，她就为了让亲生儿子金平日成为接班人而与金正日展开激烈斗争。但是因为当时金平日年纪尚幼，而金正日已在劳动党组织指导部等核心部门工作，具有政治影响力，金平日注定淘汰。金平日现任朝鲜驻捷克大使。现在，金圣爱长女金敬珍夫妇居住在奥地利，小儿子金英一于2000年因痼疾在德国去世，年仅45岁。

金圣爱曾陪同金日成出席同美国前总统吉米·卡特的会晤等对外活动，但是金日成去世后她没有在公开场合露面。朝鲜媒体最后一次提到金圣爱是在1995年2月前人民武力部部长吴振宇去世时。当时她担任国家治丧委员，此后一直被人监视，实遭软禁。