突厥斯坦州与鞑靼斯坦签署数字化领域合作备忘录

哈通社/突厥斯坦/12月21日 -- 据突厥斯坦州政府新闻处消息，突厥斯坦州州长詹塞伊特·图伊梅巴耶夫21日同鞑靼斯坦驻哈萨克斯坦代表丹尼斯·瓦列耶夫和哈萨克斯坦驻俄罗斯贸易代表耶尔坎·扎卡塔耶夫举行会谈。

会谈期间，图梅巴耶夫向率团访问突厥斯坦州的各代表表示感谢并指出，兄弟国家间建立联系的共同历史和语言相似性将成为合作关系的基础。突厥斯坦州有意同鞑靼斯坦就工业、经贸、投资、住房和公共服务、旅游、交通以及安全等领域引进IT技术等方面展开积极合作。此外，地区领导人还提议将突厥斯坦市与喀山市两座城市发展成为兄弟城市。

鞑靼斯坦代表瓦列耶夫指出，愿同哈萨克斯坦在各领域建立合作关系，相信兄弟民族之间精神文化交流也将得到进一步加强。

根据双边会议结果，突厥斯坦州政府与鞑靼斯坦"BARS group"公司签署创新信息技术和数字化领域的合作备忘录。

值得一提的是，2017年哈萨克斯坦与鞑靼斯坦之间贸易额达7亿美元，较2016年增长1.7倍。目前双方企业就机械制造、石油化工、军事技术、交通物流等领域建立了紧密合作关系。与此同时，阿斯塔纳与喀山市已发展成为兄弟城市，阿拉木图市与喀山市建立了城市伙伴关系。

【编译：冰山】