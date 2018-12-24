印尼海啸目击视频：正在表演中的摇滚乐团被海浪卷走

哈通社/阿斯塔纳/12月24日 -- 印度尼西亚抗灾署23日晚证实，印尼西部巽他海峡22日晚发生的海啸造成的遇难者人数已上升至222人。

抗灾署发言人苏托波在一份声明中说，截至当地时间23日16时，海啸还造成843人受伤、28人失踪，556座房屋、9座酒店和60间餐馆遭到严重破坏，350多艘船只损毁。死伤者主要为游客和当地百姓。印尼万丹省板底兰县是受灾最严重的地区，已有164人死亡、624人受伤、2人失踪。



海啸发生时，一个名为"十七"（seventeen）的乐队正在舞台上表演，前方坐着享受音乐观众。没想到下一秒，舞台被力道强劲的海浪从后方袭击，不管是人还是乐器，都掉进了海水里，而一旁来不及逃跑的民众则是不停发出惨叫声。





据报道，该乐队随后发表声明表示，他们的一位贝斯手和经纪人在海啸中死亡，另外有四名成员失踪。



据英国广播公司（BBC）报道，这次海啸是由于巽他海峡中的喀拉喀托火山喷发引起的。



印尼气象、气候和地球物理局在23日发布的一份声明中说，由于本次海啸并非由地震引发，当局没有发布海啸预警。



喀拉喀托火山其实是一座火山岛，海拔800多米，水上面积大约10.5平方千米。有记录显示，1883年，喀拉喀托火山大爆发就曾引发大海啸，据称当时摧毁了数百个村庄和城市，造成3万多人遇难。



【编译：木合塔尔·木拉提】