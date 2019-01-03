哈萨克斯坦结束联合国安理会非常任理事国任期

哈通社/纽约/1月3日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦常驻联合国代表处当地时间2日在联合国总部举行2019-2020年联合国安理会非常任理事国国旗摆放仪式，联合国各成员国代表出席了活动。

消息称，2018年12月31日，哈萨克斯坦、玻利维亚、荷兰、瑞典和埃塞俄比亚正式结束为期2年的安理会非常任理事国任期。2019年1月1日，成功当选2019-2020年联合国安理会非常任理事国的比利时、德国、多米尼加。印度尼西亚和南非开始履行其职责。

据了解，2018年1月份，根据轮值主席国哈萨克斯坦的提议，安理会首次举行非常任理事国国旗摆放仪式。联合国各成员国对该提议表示支持，并表示希望延续该传统。

哈萨克斯坦常驻联合国代表海拉特·奥马洛夫说："举行该仪式旨在介绍和欢迎新的安理会非常任理事国成员。安理会15个成员国一致认为，该仪式将成为安理会每年举行的传统仪式。"



奥马洛夫祝愿新成员国接下来在安理会的工作顺利。他同时还强调，成为安理会成员对任何国家来说是机遇和荣誉。

值得一提的是，哈萨克斯坦常驻联合国代表处向安理会赠送了印有哈萨克纹饰的旗座。



【编译：小穆】