英国脱欧协议被议会下院否决

哈通社/阿斯塔纳/1月16日 -- 据英国广播公司报道，当地时间15日晚，英国议会下院就英国政府与欧盟达成的"脱欧"协议进行投票表决。协议最终以202票对432票未获通过。

这意味着，英国首相特雷莎·梅需要在3个议会工作日内（21日之前）给出替代方案，由议会下院重新表决。而3月29日，英国就要迎来"脱欧"期限。

分析认为，英国首相给出的第一种替代方案可能是重新与欧盟谈判；第二种是解散议会、重新大选；第三种替代方案是再次举行全民公投，将"脱欧"前途的决定权再度交还到民众手中。

反对党工党领袖科尔宾早前曾表示，一旦协议被否，将提议对特蕾莎‧梅政府发起不信任投票，迫使对方提早举行大选。

就在投票表决前，特雷莎·梅还劝告议员，希望他们做出对这个国家而言最好的决定，避免无协议脱欧。她早前也曾多次表示，"脱欧"是英国人民的选择，政府应致力于实现这一目标。

英国于2016年6月就"脱欧"问题举行全民公投，最终决定退出欧盟。2017年3月29日，英国正式向欧盟递交"脱欧"信，正式启动"脱欧"程序。2018年11月，英国与欧盟达成了"脱欧"协议草案。但草案在英国国内议会的通过却受到阻挠。英国议会下院原定于2018年12月11日投票表决"脱欧"协议，最终被特雷莎·梅推迟到2019年1月15日。