朝鲜高官金英哲访美享高规格礼宾待遇

哈通社/阿斯塔纳/1月18日 -- 据韩联社报道，朝鲜劳动党中央副委员长兼统一战线部长金英哲17日下午6点32分许乘美联UA808航班飞抵华盛顿。当天美方警卫戒备森严，美国国务院对朝政策代表、礼宾负责人等官员到机场迎接，为金英哲提供高规格礼宾待遇。

据观测，金英哲一行下机后在美方警卫的护送下前往贵宾室办理入境手续，同时有3辆黑色大型SUV出现在边检站外的贵宾停车场。金英哲一行在着陆约1个小时后乘车离开，金英哲貌似坐上离出口最近的一辆。

当天，美国国务院对朝政策特别代表比根和国务院礼宾负责人到机场迎接。比根此前从一层到达大厅里连接海关边检站的闲人免进区域走入，据称，该区域用于迎接外宾。国务院礼宾司一般负责接待部级外宾，也负责首脑外交礼宾事务，但礼宾负责人亲自到机场迎候外宾比较罕见，体现了美方对金英哲的高规格接待。



杜勒斯机场贵宾停车场通常为部级以上官员服务，金英哲上车5分钟前，机场工作人员还出门望风。金英哲等人乘坐的3辆SUV在美国两辆警车引领下离开，尾随2辆SUV。据悉，此访的警卫工作由美国国务院外交安全局（DSS）负责。韩国媒体、路透社、日本NHK等的50多名记者当天到机场蹲点。

金英哲等人下榻于华盛顿市中心的杜邦环岛酒店，距白宫仅有1.6公里。金英哲入住酒店时也没有走正门以避开记者。