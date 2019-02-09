日本大津市拟利用人工智能预测校园欺凌走势

哈通社/阿斯塔纳/2月9日 -- 据日本共同社报道，日本大津市教育委员会8日表示，将从2019年度开始利用人工智能（AI），分析约9000起中小学有欺凌嫌疑的事件数据，预测事态严重化的可能性等。

据大津市教委介绍，这是在全国的首次尝试。市长越直美指出："通过AI对以往数据的理论分析，可以不依赖老师的经验来切实处理相关事件。"

分析对象是2013～2018年度由市内初中、小学上报的约9000起有欺凌嫌疑的事件。据悉，通过统计学解析学生所在年级和性别、发生时间和场所、加害者人数等数据，AI可以推导出容易严重化的欺凌的倾向，以及教员需特别注意的事件的特征。

此外，还将调查欺凌事件和各学校学生不上学问题发生率、学力等其他因素之间的关联性。调查结果将汇总成册，活用于教育现场和培训等。

市教委指出："欺凌是从关系闹小别扭开始，变得情况日益严峻的。能预测何种事件存在严重化倾向很重要。"

在大津市，2011年市立中学初二男生（当时13岁）自杀。2013年，该市第三方委员会认定与欺凌行为之间存在因果关系。自该年度以后，学校被规定有义务在察觉欺凌后的24小时以内向市教委报告。