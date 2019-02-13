特雷莎·梅呼吁议员保持冷静 要求给她更多时间来解决退欧问题

哈通社/阿斯塔纳/2月13日 -- 据路透社报道，英国首相特雷莎·梅周二告诉议员们，在英国退欧问题上要保持冷静，并要求给她更多时间来协商一项欧盟和英国议会都能接受的协议。

英国可能在3月29日无协议脱欧，除非特雷莎·梅能说服欧盟修改去年与她达成的退欧协议，并获得英国议会的批准。

"谈判正处于关键阶段，"特雷莎·梅告诉议会。"我们现在都需要保持冷静，争取实现下议院要求的修改，并按时完成退欧。"

反对党工党党魁柯尔宾指责她假装谈判来拖延时间，以迫使议会支持她的协议。

在斯特拉斯堡欧洲议会举行会谈后，英国脱欧事务大臣巴克利表示，英国和欧盟都希望达成协议。"双方都表达了强烈的善意，"他说。

然而，欧洲议会退欧事务负责人维霍夫斯塔(Guy Verhofstadt)表示，他尚未听说有打破僵局的提议。

"我问自己，这些处于‘关键状态'磋商在议会下院会有什么样的结果？向前推进需要各党派的支持，而不是把问题推向灾难性的"无协议退欧"，"他在推特上表示。

英国议员上月否决了特雷莎·梅与欧盟达成的退欧协议，主要症结在于爱尔兰"保障条款"，这是一项防止退欧后英国的北爱尔兰和欧盟成员国爱尔兰之间重新出现硬边界的保险政策。

批评人士称，保障条款可能会使英国在退欧后很多年，甚至无限期地，受制于欧盟的规定。

欧盟表示，保障条款对于避免爱尔兰重新实施边境控制至关重要，并拒绝重新磋商英国退欧协议，尽管特雷莎·梅坚称，她可以让欧盟同意对协议做出具法律约束力的修改，以取代最具争议的保障条款部分。

"通过对保障条款做出我们需要的修改；通过保护和增强工人权利和环境保护；通过加强议会在下一阶段的谈判中发挥的作用，我相信我们能够达成一项议会下院能够支持的协议。"特雷莎·梅表示。

欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔周一表示，若双方计划建立更紧密的未来关系，欧盟将同意对作为退欧方案组成部分的退欧后欧盟与英国关系的政治宣言的措辞进行调整。该计划可能会消除保障条款存在的必要性。

在与布鲁塞尔的谈判中，特雷莎·梅寻求欧盟同意三种选项中的一种：协商出一种方式，让英国在无需欧盟同意的情况下退出保障条款；同意给保障条款设定一个时限，或者找到一种完全取代保障条款的替代安排。

**拖延时间？**

英国议会将于2月14日就英国退欧举行辩论，但目前距离退欧只剩下45天的时间，预计议会不会改变退欧进程，目前尚未确定再次对特雷莎·梅的退欧协议进行投票的日期。

特雷莎·梅表示，如果她届时还没有与布鲁塞尔达成协议，她将在2月26日提交另一份进展报告，并为议会提供另一个机会，并在次日就她的做法发表意见。

她表示，如果时间太紧，无法在退欧日前通过立法，她准备加快退欧协议批准程序的其他部分。一些人将此举解读为她愿意谈判到最后一刻的信号。

反对英国退欧的人士认为，特雷莎·梅是在故意拖延时间，这样议员们将面临支持她的协议，还是无协议退欧的选择。企业担心，无序退欧将对经济和就业造成广泛的损害。

"看来首相只有一个真正的策略：那就是拖延时间，寄望以此来胁迫下议院议员们支持一项存在严重缺陷的协议，"柯尔宾对议会表示。

"这是不负责任的行为。她在拖时间，她在拿人们的工作、我们的经济安全和我们行业的未来作赌注。"

特雷莎·梅去年12月推迟了对退欧协议的投票，因为当时的情况显示议会肯定会否决该协议。她对柯尔宾的上述言论做出回应称，她不会为退欧问题久拖不决负责，相反，造成拖延的原因是议会不支持她的退欧协议。

"我想在圣诞节前解决这个问题，我带回了一项协议...不是我在试图拖延时间，"特雷莎·梅说，这番话引来了反对派议员的嘘声和嘲笑。