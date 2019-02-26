朝鲜领导人金正恩乘专列抵越南

哈通社/阿斯塔纳/2月26日 —— 据韩联社报道，朝鲜国务委员会委员长金正恩专列26日上午8时10分抵达与中国接壤的越南谅山省同登站。

报道称，金正恩专列于韩国时间23日下午4时30分许从平壤出发，经过丹东、沈阳、天津、石家庄、武汉、长沙、衡阳、桂林、柳州、南宁等城市，纵贯中国58小时后抵达越南，总耗时65小时40分钟，长4500多公里。

当天上午8时22分许，金正恩身着人民装走下列车。在与越共中央政治局委员武文赏、政府办公厅主任梅进勇进行短暂交谈后，他同到场的越南政府官员一一握手。上午8时25分许，金正恩转乘专车驶往河内，预计耗时将达2个小时30分钟。

由于金正恩此次在河内出席朝美首脑会谈的同时，还将对越南进行正式友好访问，越南政府当天动员大规模仪仗队在同登站为其举行欢迎仪式。越南人民一手挥舞越南国旗，另一手挥舞朝鲜国旗欢迎金正恩的访问。

另外，朝鲜国务委员会部长金昌善，劳动党中央第一副部长金与正，朝鲜中央副委员长金英哲、李洙墉、金平海、吴秀容，外务相李容浩，人民武力相努光铁，外务省副相崔善姬等随行出访。

据了解，朝美领导人第二次会晤将于2月27日－28日在越南首都河内举行，而美国总统特朗普也预计在26日晚间抵达河内。



据悉，2018年6月，金正恩与特朗普在新加坡举行首次会晤，双方签署联合声明，就朝美关系、朝鲜半岛和平机制及半岛无核化等问题达成共识。但随后双方在无核化谈判等方面陷入停滞。