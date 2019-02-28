英国议会同意给首相更多时间 或增加延后脱欧可能性

哈通社/阿斯塔纳/2月28日 -- 据中新网消息，英国议会议员当地时间27日投票表决，同意给首相特雷莎·梅更多时间来处理她的脱欧协议，此举增加了英国延后脱欧的可能性。但欧洲领导人警告说，任何推迟都会有条件。

报道称，英国议会议员以502票赞成、20票反对的结果通过了特蕾莎·梅的计划，这是在大臣们发出反对威胁后才做出的战略上的重大转变。

特蕾莎·梅提出的三阶段计划，将让她有更多时间与欧盟重新谈判去年达成的脱欧策略。

根据计划，如果她未能在3月12日取得议会支持她重新谈判的协议，则国会议员将在3月13日表决是否依计划于3月29日在无协议状况下脱欧，若国会不同意无协议脱欧，14日再表决是否延迟脱欧。

不过，任何脱欧延迟都必须得到欧盟其他27个成员国的批准，欧盟领导人同意考虑英国的任何要求。

法国总统马克龙在与默克尔会面时表示："我们不需要更多时间：我们最需要的是一个决定"。默克尔补充道："如果英国需要更多的时间，那么我们显然不会拒绝。"

西班牙总理佩德罗·桑切斯在马德里表示："尽管西班牙不会反对延长协议期限，但这必须有一个确定的解决方案。"