祖国之光党第一副主席分别会见日本和德国驻哈大使

哈通社/阿斯塔纳/3月5日 -- "祖国之光"党第一副主席玛吾林·阿什姆巴耶夫5日会见日本驻哈萨克斯坦特命全权大使笠井和彦和德国驻哈萨克斯坦特命全权大使蒂罗·克雷恩尔。

同日本驻哈大使会谈期间，双方就国家之间进一步促进合作关系及政党之间对话等问题进行了讨论。

阿什姆巴耶夫指出，两国元首友谊关系基础上，哈萨克斯坦与日本之间外交关系自独立初期以来在各领域得到快速发展。

第一副主席表示，两国经贸合作领域取得良好指标。截至目前，哈萨克斯坦与日本货物流通量达20亿美元。此外，自2005年至今，日本对哈萨克斯坦投资总额达60亿美元。两国在保障地区和平与稳定、解决国际冲突等方面拥有共同的立场。

会中，阿什姆巴耶夫谈及哈萨克斯坦与日本在议会和政党之间的合作关系并就"祖国之光"党20周年之际举行的第18届代表大会进行了介绍。

日本大使笠井和彦表示，哈萨克斯坦是一个经济和政治体系稳定的国家，国家领导人在"祖国之光"党代表大会上指出新计划的公共领域的重要性。在此之际，将为两国合作关系进一步发展作出贡献。





"祖国之光"党第一副主席同德国驻哈大使蒂罗•克雷恩尔举行会谈期间就两国关系发展情况进行了讨论。

"德国是哈萨克斯坦在欧洲的重要战略合作伙伴之一。两国领导人、国家机构之间以及政党之间建立了友谊的关系。近几年在双方在经济领域合作得到了快速发展。哈萨克斯坦与德国货物流通量达20亿美元，而自2005年以来，德国向哈萨克斯坦经济的直接投资总额达86亿美元。"阿什姆巴耶夫说。





会谈期间，双方还就进一步加强两国党间对话等问题进行了讨论。

"哈萨克斯坦是德国在中亚信任的合作伙伴。两国有机会就农业发展交流经验。德国有意就祖国之光党代表大会期间提出的优先事项方面展开合作。相信'祖国之光'党新计划将使哈萨克斯坦取得更多的成就。"德国驻哈大使克雷恩尔说。





【编译：冰山】