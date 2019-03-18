哈萨克斯坦邀请波兰议会代表参与欧亚国家议会间对话

哈通社/阿斯塔纳/3月18日 -- 据哈萨克斯坦驻波兰大使馆消息，"哈萨克斯坦-波兰"议会间友谊小组负责人萨帕尔·阿赫梅托夫率领的哈萨克斯坦议会代表团日前对华沙进行的工作访问，并邀请波兰瑟姆议会（众议院）副议长里夏尔德·特尔烈茨基与波兰参议院副议长博格丹·博鲁塞维奇出席于今年9月23-24日在阿斯塔纳举行的第四届欧亚国家议会间联盟大会。

访问框架下，哈萨克斯坦议会代表团将同波兰瑟姆议会（众议院）副议长里夏尔德·特尔烈茨基、波兰参议院副议长博格丹·博鲁塞维奇、"波兰-哈萨克斯坦"议会间合作小组主席芭芭拉·巴图什、瑟姆外交委员会主席格热戈日·谢蒂纳、欧洲议会委员会波兰代表团负责人贝纳德斯基等人举行会谈。

阿赫梅托夫会中指出，波兰是哈萨克斯坦在欧盟地区有望促进出口及吸引外资的潜在合作伙伴之一。近三年里，两国双边贸易额增长3倍。

会议期间，波兰议员们邀请哈萨克斯坦代表出席将在华沙举行的中欧和东欧国家议会议长第四次峰会。

会中，双方还就全球和区域政策重点问题、阿斯塔纳和华沙之间多边组织框架内的相互合作等问题进行了讨论。

与此同时，哈萨克斯坦代表还就纳扎尔巴耶夫总统的不扩散核武器、核裁军、打击恐怖主义、减少国际紧张局势等方面的全球倡议以及"祖国之光"党第十八届代表大会上提出重要社会举措进行了介绍。

【编译：冰山】