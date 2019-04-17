玛吾林•阿什姆巴耶夫同欧安组织代表举行会谈

哈通社/努尔-苏丹/4月17日 --祖国之光党第一副主席玛吾林•阿什姆巴耶夫17日与欧安组织民主制度与人权办公室选举顾问拉迪维亚•格鲁维奇和弗拉迪米尔•米西夫，以及欧安组织议会大会代表迪米特里•托多里奇举行会谈。

会谈期间，双方就哈萨克斯坦总统大选的相关问题进行讨论。



阿什姆巴耶夫指出，自独立初期以来，哈萨克斯坦一直支持欧安组织旨在促进国际安全、加强和平、保护人权和促进民主机制的政策。自2010年哈萨克斯坦担任欧安组织轮值主席国开始，双边关系得到了进一步发展，在此框架内签署的《阿斯塔纳宣言》为欧安组织的进一步发展提供了新动力。



他还强调了进一步加强与欧安组织双边合作的重要性，并提到哈萨克斯坦目前正经历着一个重要的历史转折时期，同时指出努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫虽然停止了其总统权力，但仍担任祖国之光党的主席职位。



阿什姆巴耶夫还指出，祖国之光党将继续坚持纳扎尔巴耶夫指引的方向，全力落实其提出的所有战略目标。



"因此我们将积极参与总统的选举工作，并计划在下周举行祖国之光党第19届代表大会，提名总统候选人，确保选举的公开公正，遵守民主规范。"他说。



而格鲁维奇表示，访问期间，欧安组织代表将对此次选举进行评估，派遣选举观察员，与哈萨克斯坦政府机构、政党以及媒体代表举行会谈。



据悉，欧安组织代表团此次是受外交部邀请对我国进行工作访问。



【编译：达娜】