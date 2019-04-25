朝俄领导人在俄罗斯举行首脑会谈

哈通社/努尔-苏丹/4月25日 -- 据韩联社报道，朝鲜国务委员会委员长金正恩与俄罗斯总统弗拉基米尔•普京25日在符拉迪沃斯托克市鲁斯基岛远东联邦大学举行会晤，朝鲜外务相李容浩、外务省第一副相崔善姬、俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫列席扩大会谈。

俄罗斯总统在首脑会谈上表示，对朝鲜国务委员会委员长金正恩致力促进韩朝对话和为实现朝美关系正常化所付出的努力表示欢迎。

普京说："非常高兴能在俄罗斯见到金正恩，此访将为朝俄双边关系发展作出贡献，并有助于俄方更加深入地理解和思考半岛问题解法、共同努力方向和俄方所能提供的帮助。"

他同时还表示，在发展双边关系过程中，朝俄在经贸关系发展和人员交流等方面可以做的事情很多。他说，去年是朝俄建交70周年，金日成主席曾于1949年访苏，自己也曾于2000年访朝，并与金正日国防委员长签署了《俄朝友好睦邻合作条约》。

朝鲜领导人表示，此次朝俄首脑会谈意在对全球关注的朝鲜半岛和地区局势交换意见，谋求本地区局势稳定并深入讨论共同管控局势相关事宜。

金正恩还说，此次会谈的目的还在于与时俱进、健康发展两国传统关系，并就此交换意见。他同时还称，双方已就彼此的关切交换了意见。借此机会，他谨代表国家和人民向普京、俄罗斯朋友以及俄罗斯人民致以亲切问候。

据悉，两国在扩大首脑会谈上重点讨论2月河内金特会后陷入僵局的无核化问题、发展朝俄双边关系的方案。扩大会谈后，双方将共进晚宴。

朝俄领导人上一次举行首脑会谈是在2011年8月，当时时任朝鲜国防委员长金正日和时任俄罗斯总统梅德韦杰夫举行会晤。此次是金正恩第一次访问俄罗斯。

【编辑：小穆】