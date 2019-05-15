政府总理马明同格鲁吉亚总理巴赫塔泽举行会晤

哈通社/努尔-苏丹/5月15日 -- 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明15日在首都会见到访的格鲁吉亚总理马穆卡·巴赫塔泽。

会谈中，双方就进一步促进两国经贸合作关系问题进行了讨论，并就哈格政府间经贸合作委员会第十次会议成果交换了意见。

值得一提的是，2018年全年，哈格双边贸易总额增长34.6%，接近1亿美元。

双方关注了扩大经贸和投资项目领域的合作，并就短期内将双边贸易总额增至3亿美元达成了共识。此外，双方还计划加强过境运输领域的合作并充分利用跨里海国际交通走廊，将今年的集装箱运输总量增至12万标箱。

格鲁吉亚总理表示，两国建交以来一直都是友好的合作伙伴，格方希望继续深化与哈方之间的合作。

哈萨克斯坦总理指出，格鲁吉亚总理的此次访问将为两国合作关系的发展带来新的动力。

根据会谈结果，双方签署了以下一系列协议：

1.哈萨克斯坦共和国与格鲁吉亚2019-2022年间扩大相互贸易路线图；

2.对2007年3月6日签署的哈萨克斯坦与格鲁吉亚政府间国际汽车道路协议进行补充和修改协定；

3.哈萨克斯坦和格鲁吉亚农业部间相互合作谅解备忘录；

4.哈萨克斯坦劳动和社会保障部与格鲁吉亚劳动、卫生和社会保障部间社会劳动领域合作备忘录。

【编译：小穆】