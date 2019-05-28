为尚未获取国籍的哈萨克同胞延长“回归者”待遇期限的政策将持续至年底

哈通社/努尔-苏丹/5月28日 - 哈萨克斯坦"同胞基金（Отандастар қоры）"和世界哈萨克人联合会提醒公众注意有关外籍哈萨克人"回归者"待遇证书的期限延长政策相关信息。

据"同胞基金"消息，从2018年3月16日开始，针对所有自其他国家回归历史祖国，但尚未取得哈萨克斯坦国籍的外籍哈萨克人，启动了延长其"回归者"待遇证书期限的政策。



拥有"回归者"待遇证书的外籍人士，可通过简化程序获得哈萨克斯坦公民身份和国籍。



"同胞基金" 发布的信息指出，根据相关规定，"回归者"待遇证书有效期为一年，自获取之日起开始计算，逾期失效。而新政策允许未能及时在期限内获得哈萨克斯坦国籍的外籍哈萨克族裔，将持有的"回归者"待遇证书期限延长至2019年12月31日。



持有逾期的"回归者"待遇证书，且尚未能够获得哈萨克斯坦国籍的外籍哈萨克族裔，可向其所在州或直辖市的就业和社会计划管理局（жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы）申请延长证书期限，并向内务部相关机构提交入籍申请文件。



值得注意的是，该政策同样有时限。此外，为了确保公共服务的高效高质开展，申请人可将其与待遇证书的延期申请及入籍申请等问题相关的文件副本，发送给居住地所属世界哈萨克人联合会，以便于进一步监督。



相关更具体的信息，可通过联系下列热线电话进一步获取：



1404（所有哈萨克斯坦电信运营商注册用户均可免费拨打）



8 800 080 14 04（所有哈萨克斯坦市内电话用户均可免费拨打）



+7 7172 98 14 04（国内市话免费，境外电话按照标准收费）



+7 701 000 14 04（WhatsApp和Telegram联系号码）



E-mail: komek@oq.gov.kz



Skype: komek@oq.gov.kz



此外，还可以通过联系各地的世界哈萨克人联合会机构获取进一步信息。





【编译：木合塔尔·木拉提】