托卡耶夫出席阿斯塔纳国际金融中心理事会会议

哈通社/努尔-苏丹/7月2日 -- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2日出席了阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）理事会会议。

托卡耶夫在讲话中说："去年，首任总统的参与下AIFC正式开业。。今天，我们在国际标准级别的高档办公楼迎接贵宾，召开了扩大会议。AIFC成立以来，理事会共举行了4次会议，并就金融中心发展战略、金融中心结构和其他重要问题进行了讨论。"

总统在会议上向伊斯兰开发银行行长班达尔•哈贾尔和City Group公共部门负责人成为理事会成员表示了祝贺。

"今天，AIFC举行了独立法院和国际仲裁中心的开业典礼。AIFC不仅是具有特殊地位的金融中心，也是知识和职业技能发展，以及人力资源和绿色经济融资中心。这些都通过内部的努力，以及国际社会和外国合作伙伴的大力支持下得到了现实。"托卡耶夫说。

总统指出，运营1年内，AIFC在全球金融中心排名中上升至51位。

"哈萨克斯坦为AFIC的有效工作创造了良好的环境。接下来，对我们来说经验成果非常重要。"他说。



据悉，阿斯塔纳国际金融中心2018年1月1日起全面投入运作，并成立了独立法院和国际仲裁中心。金融中心法院法官团主席哈利•肯尼思•伍尔夫勋爵和其他9名法官于2017年12月6日宣誓就职，而著名英国商业律师芭芭拉•多曼于2018年2月出任金融中心国际仲裁中心主席。



2018年7月5日阿斯塔纳金融日之际，阿斯塔纳国际金融中心举行隆重的开业典礼。

【编译：小穆】